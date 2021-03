Trigoria, a parte Smalling e Veretout. Terapie per Cristante e Kumbulla

Dopo i tre giorni di riposo, oggi la Roma si è ritrovata al Fulvio Bernardini. Consueto giro di tamponi e poi primo allenamento della settimana in vista della sfida di sabato contro il Sassuolo (ore 15). Fonseca è ancora privo dei nazionali (ma sono rientrati Cristante e Kumbulla infortunati) ma spera di recuperare Smalling, Mkhitaryan e Veretout (tutti e tre a parte oggi) almeno per la panchina per poi mandarli in campo contro il giovedì successivo ad Amsterdam.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Jordan Veretout: lesione tra il primo e il secondo grado al flessore della coscia destra, rientro dopo la sosta

Henrikh Mkhitaryan: lesione al soleo destro, rientro dopo la sosta

Chris Smalling: problema alla coscia sinistra, in dubbio per il Sassuolo

Bryan Cristante: fastidio al pube, in dubbio per il Sassuolo

Marash Kumbulla: distorsione al ginocchio destro e lesione al menisco, rientro tra un mese

CRONACA ALLENAMENTO

Bryan Cristante ha svolto terapie e lavoro personalizzato per recuperare, così come Kumbulla. Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo, hanno continuato a lavorare individualmente. Diawara e Reynolds sono tornati dalle nazionali e dovrebbero rientrare in gruppo domani.

PROBABILE FORMAZIONE

Sassuolo e Ajax saranno gare cruciali per il finale di stagione sia in campionato sia in Europa League. Al Mapei mancheranno sicuramente gli squalificati Ibanez e Villar, oltre a Kumbulla. In difesa spazio a Cristante e Smalling, se dovessero recuperare. Altrimenti uno tra Fazio e Jesus. A centrocampo Pellegrini con Diawara, con Veretout che potrebbe giocare qualche minuto nel secondo tempo. Davanti Mayoral, con Dzeko titolare ad Amsterdam.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Mayoral.

CONVOCATI IN NAZIONALE

ITALIA

Stephan El Shaarawy

Lorenzo Pellegrini

Gianluca Mancini

Bryan Cristante (problema al pube, tornato a Roma)

Leonardo Spinazzola

ALBANIA

Marash Kumbulla (infortunio al ginocchio, tornato a Roma)

BOSNIA

Edin Dzeko

GUINEA

Amadou Diawara

SPAGNA U21

Gonzalo Villar

STATI UNITI

Bryan Reynolds