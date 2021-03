Cristante k.o. lascia il ritiro

Bryan Cristante, per un risentimento all’adduttore, ha lasciato il ritiro azzurro di Coverciano. Infortunio non banale, perché si aggiunge all’assenza di Jorginho, scrive “La Gazzetta dello Sport“. Il c.t. Mancini ne prende atto: “Abbiamo dei problemi nel ruolo del centrocampista centrale. Aspettiamo gli interisti“. L’alternativa è Locatelli in mezzo, con Barella e Verratti mezzali, oppure dare fiducia al giovane Mandragora, in un buon momento. Ieri, intanto, primo giorno di lavoro per un emozionato Daniele De Rossi, nuovo collaboratore di Mancini.