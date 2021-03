Roma, Mkhitaryan stamattina a Villa Stuart per una visita di controllo al polpaccio

Henrikh Mkhitaryan non vede l’ora di tornare. La Roma e Fonseca lo aspettano: stamattina l’armeno è stato a Villa Stuart per una visita di controllo per verificare l’evoluzione della lesione al polpaccio destro. Oggi la squadra si ritrova a Trigoria dopo i tre giorni di riposo: l’obiettivo è riportarlo in gruppo in questi giorni per averlo a disposizione già da sabato contro il Sassuolo ma soprattutto il giovedì successivo nell’andata dei quarti di Europa League contro l’Ajax.

Mkhitaryan si è infortunato nella partita all’Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk: la domenica successiva aveva svolto gli esami a Villa Stuart (e aveva lasciato la clinica in stampelle) che avevano evidenziato la lesione muscolare. Negli ultimi giorni ha svolto fisioterapia e allenamenti personalizzati: lui per primo sa quanto sia importante per Fonseca. In stagione 11 gol e 11 assist in 34 partite.