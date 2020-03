Zhang a Dal Pino: “Pagliaccio”. La Procura della Figc apre un’inchiesta

Il post su Instagram del presidente dell’Inter Zhang ha fatto tantissimo rumore. Una delle prime reazioni ufficiali è arrivata dalla Procura della Figc, che come riporta l’Ansa ha aperto un’inchiesta sulle parole del numero uno dell’Inter. Ieri sera Zhang ha postato sui social un lungo messaggio contro il presidente della Lega calcio Paolo Dal Pino. Ecco le parole incriminate: “Cambiare le date e mettere sempre la salute pubblica al secondo posto. Probabilmente sei il più grande e peggiore pagliaccio che ho mai visto. Prima 24 ore, 48 ore, sette giorni, e cos’altro? Cosa farai ora? E ora parli di valori sportivi e competizione leale? E se non proteggiamo i nostri atleti e allenatori e gli chiediamo di giocare 24 ore al giorno per una settima a senza mai fermarci? Sì, sto parlando di te. Il nostro presidente di lega Paolo Dal Pino. Vergognati. È ora che ti alzi in piedi e ti prendi le tue responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020. Tutti nel mondo, non importa se interisti o juventini, fate attenzione! Questa è la cosa più importante per voi, per le vostre famiglie e per la nostra società!”.