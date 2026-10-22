Il disastro di Como ha aperto il vaso di Pandora. Il mondo United è crollato sotto i colpi di Nico Paz e ora è arrivato il momento della resa dei conti. La gestione di Carrick non convince più nessuno: né i tifosi, né la dirigenza e nemmeno una parte dello spogliatoio, con Bruno Fernandes in prima fila. L'inglese non vince da sette partite e la magia della passata stagione sembra già un lontano ricordo. L'esonero, a questo punto, non è più un'ipotesi così lontana. Come riporta il The Sun, tra i possibili candidati alla successione ci sarebbe anche Antonio Conte. Per il momento, però, la linea sembra essere quella della fiducia. Almeno fino ai prossimi impegni, compresa la sfida con la Roma. Sarà il tour de force a dare le risposte definitive: soltanto dopo questa serie di partite verranno tirate le somme. Carrick, dunque, potrebbe essere ancora seduto sulla panchina dei Red Devils in occasione del confronto con i giallorossi. Ma molto dipenderà dai risultati che arriveranno nelle prossime settimane.