Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “La Roma viaggia a un paio di infortuni a settimana, ma non è solo un problema della Roma, è una cosa diffusa. Su Pellegrini, anche se dovesse essere una lesione lieve, di sicuro non lo rivedremo prima della sosta. Ma da quello che è filtrato, lo stop dovrebbe essere un mese con una lesione un po’ più importante, sempre nello stesso punto dove si è anche operato. Quindi lì c’è una difficoltà muscolare strutturale del calciatore. Ora Gasp deve sperare di ritrovare prima Dybala, le ultime parlano di un tentativo per l’Udinese. Ma contro Napoli e Cagliari giocherai di sicuro con gli uomini contati in attacco. Penso che la combinazione migliore sia di avanzare Cristante con Pisilli in mediana, altrimenti rischi di appiattire troppo la mediana con la coppia Cristante-De Roon…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport Roma - 90,9): “Cristante titolare?Non ne sono convinto, ho la sensazione che non partirà dall’inizio. Potrebbe essere un’alternativa a gara in corso sia per la trequarti, sia per il centrocampo”.

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà Sport Roma - 90,9): "Mi aspetto sulla trequarti la possibilità di vedere Pisilli sulla trequarti con l’inserimento in mediana di Cristante. Una coppia De Roon-Cristante contro il centrocampo del Napoli mi fa pensare a una sfida tosta per i due, ma non inserire Pisilli vorrebbe dire mettere da subito Soulé e Mora. Così facendo non avresti nessuna alternativa a gara in corso in attacco”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio -104,5): “Mora non me l’aspetto proprio in campo col Napoli. Vediamo Castro, magari c’è questa coesione tra lui e Malen, penso che l’allenatore ci stia pensando. Pisilli è uno che merita per quello che dà, e non escludo che possa sdoppiarsi in quel ruolo, perchè altre alternative non ce ne sono…”

Nando Orsi (Radio Radio - 104,5): “Quando c’è la possibilità Mora deve giocare, altrimenti non gli dai mai la possibilità di inserirsi bene, di capire i meccanismi. L’esborso economico deve essere confermato, e quando c’è la possibilità deve giocare. Io sarei per far giocare Mora, ma magari Gasperini non è d’accordo e non vede le cose che vediamo noi. Pensavo a Castro: poverino, non giocherà mai."