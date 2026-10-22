La Roma vola. Ma c'è qualcosa che prova a tarparle le ali. Non sono gli avversari, ma i muscoli. Quelli che rischiano di frenare la corsa di Gasp. Perché, dopo appena due mesi, l'incubo infortuni è tornato a farsi sentire a Trigoria. Nella scorsa stagione la Roma ha dovuto fare i conti con 19 lesioni muscolari, come riporta Il Messaggero. Quest'anno, invece, il conto è già arrivato a quota 7, considerando anche i risentimenti che hanno costretto alcuni giocatori a fermarsi. L'ultimo è Lorenzo Pellegrini, che rischia circa un mese di stop. Prima di lui si sono fermati Manu Koné, Paulo Dybala e Mile Svilar. Un'infermeria che torna a riempirsi proprio mentre il calendario si fa sempre più fitto e Gasperini ha bisogno di tutti. Il confronto con l'anno scorso fa scattare un campanello d'allarme. Non soltanto per il numero degli stop, ma per il peso delle assenze. Nella passata stagione Koné, Pellegrini e Dybala furono costretti a saltare rispettivamente 13, 15 e 19 partite. E proprio il francese è il caso che preoccupa di più: la lesione al bicipite femorale è un problema già conosciuto, lo stesso che lo aveva costretto a fermarsi due volte nel corso dell'ultima annata. Gasperini dovrà ancora una volta trovare le contromisure.