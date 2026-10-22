Il tecnico toscano cerca risposte in campionato e punta sulla nuova posizione del belga per sorprendere Gasp

Redazione
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Gasp-Totti, il siparietto alla presentazione del libro è tutto da ridere. Poi la promessa

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De Bruyne in regia, McTominay più libero di inserirsi. Max Allegri ha trovato una nuova strada per far convivere i suoi uomini migliori e non ha intenzione di abbandonarla proprio adesso. La prova contro il Bodo ha dato risposte positive: il belga più basso ha potuto prendere in mano il gioco, distribuire palloni e accendere la manovra con la sua qualità. Una soluzione che ha convinto il tecnico toscano, pronto a riproporla anche contro la Roma. Il Napoli vuole ripartire dai suoi fuoriclasse per ritrovare gol e punti in campionato. Dopo le difficoltà, Allegri cerca continuità e nuove certezze. Ma contro i giallorossi servirà una prova di livello: la squadra di Gasperini arriva alla sfida con entusiasmo e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Gasp, del resto, conosce bene il suo avversario. Nella scorsa stagione, quando Allegri sedeva sulla panchina del Milan, la Roma era riuscita a metterlo in difficoltà in entrambe le sfide, dominando il gioco senza però raccogliere tutto quello che avrebbe meritato. Adesso il confronto si rinnova, con Max alla guida del Napoli e una nuova idea tattica da mettere alla prova. Gasperini vuole ripartire da quelle prestazioni, ma con un obiettivo preciso: stavolta, oltre a convincere, la Roma deve vincere.

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