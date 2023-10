Uefa ed Eca studiano una nuova Superlega: possibile partenza nel 2027

La Uefa sta seriamente pensando alla sua Superlega. A riportarlo è il quotidiano spagnolo El Paìs che parla di come il principale organo calcistico europeo vorrebbe far patire il nuovo format nel 2027. Ceferin starebbe pensando di eliminare la Champions, Europa e Conference League sostituendole con tre divisioni da 18 squadrel'una (Superlega, Lega Europa e Lega Aspirante) e con due retrocessioni a stagione. Dalla seconda divisione alla Superlega ci sarebbero invece 2 promozioni a stagione. L’idea sarebbe quella di dividere ciascuna divisione in due gironi, con una fase finale. Non sono ancora chiari invece i criteri di d'ammissione alla Superlega ma le prime delucidazioni del caso potrebbero arrivare a fine ottobre quando ci sarà una nuova riunione dell'ECA.