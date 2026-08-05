Non è ancora finita la carriera nel mondo degli arbitri per Anthony Taylor. L'inglese - noto soprattutto per gli erroracci e le topiche in campo nazionale e internazionale, vedi Budapest - ha annunciato un paio di settimane fa il ritiro dal calcio 'giocato'. Ma ecco che si è aperto già un nuovo capitolo. Il Merkez Hakem Kurulu, il Comitato Centrale degli Arbitri della federazione turca, lo ha nominato Direttore degli Arbitri Élites. Questo vuol dire che contribuirà allo sviluppo del movimento arbitrale soprattutto nei livelli più alti, formerà i direttori di gara e non solo. Ieri infatti si è tenuto un seminario che è stato anche aperto alla stampa. Questo il comunicato con cui il MHK lo ha accolto: "La Federazione Calcistica Turca, Comitato Centrale degli Arbitri (MHK), ha firmato una importante collaborazione che contribuirà allo sviluppo dell'arbitraggio turco. Anthony Taylor, uno dei più esperti arbitri élite del calcio mondiale, ha assunto l'incarico di Direttore degli Arbitri Élites dell'MHK".

La federazione turca esalta Taylor: "Ha diretto sfide cruciali". E cita Roma-Siviglia

📢 Anthony Taylor'dan mesaj var! pic.twitter.com/5n4VzYHy6O — Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) August 5, 2026

Il comunicato ripercorre poi la carriera dell'inglese: "Anthony Taylor, che per molti anni ha svolto il ruolo di arbitro di alto livello all'interno della Federazione Calcistica Inglese, porta ilConsiderato uno degli arbitri più costanti nella storia dellaTaylor ha diretto nel corso della sua carriera numerose partite cruciali in competizioni come la Coppa del Mondo FIFA, il Campionato Europeo UEFA, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Nations League e la Coppa del Mondo per Club FIFA. Nella sua carriera internazionale, Anthonyha fischiato la, la finale della Coppa del Mondo per Club FIFA 2023, la finale della UEFA Nations League 2021 e la finale della UEFA Super Cup 2020; in Inghilterra, ha diretto la finale della EFL Cup 2015, il Community Shield FA 2015, le finali dell'Emirates FA Cup 2017 e 2020, nonché la finale dei playoff del Championship 2018".

I suoi compiti abbracceranno una serie importante di aspetti, dalla formazione degli arbitri alle strategie di sviluppo del movimento, dalla valutazione dei direttori di gara alle analisi sugli standard da rispettare: "Anthony Taylor, in qualità di Direttore degli Arbitri Élites dell'MHK, guiderà la pianificazione dei processi di sviluppo tecnico degli arbitri di massima categoria, il rafforzamento dei sistemi di valutazione delle prestazioni, la preparazione dei programmi di formazione, lo sviluppo dei processi di analisi delle partite e di feedback, nonché la creazione di strategie di sviluppo arbitrale in linea con gli standard UEFA e FIFA. La Federazione Calcistica Turca crede che l'esperienza internazionale e il bagaglio di competenze di alto livello di Anthony Taylor apporteranno significativi contributi allo sviluppo dell'arbitraggio turco, e augura che il suo nuovo incarico sia di buon auspicio per il calcio turco".