Serie A, vincono Fiorentina e Lazio. Sconfitta per la Juventus a Monza

Incredibile sconfitta della squadra di Allegri. Prima vittoria in campionato per la squadra lombarda

La domenica della settima giornata di Serie A prosegue con tre sfide alle 15: Cremonese-Lazio, Fiorentina-Verona e Monza-Juventus. Vittoria facile per i biancocelesti vanno avanti al 7' con il gol di Immobile, che poi segna la doppietta su rigore al 21'. Allo scadere del primo tempo arriva il 3-0 firmato da Milinkovic-Savic. La squadra di Sarri fissa il risultato sul 4-0 con la rete di Pedro al 79'. Sconfitta per la Juventus contro il Monza. Espulso Di Maria al 40' per un gomitata su Izzo. Decisivo il gol di Gytkjaer a un quarto d'ora dal termine. Si riscatta la Fiorentina dopo la debacle in Conference League. I viola passano in vantaggio con la rete di Ikoné al minuto 13. Poi hanno l'occasione per il raddoppio sul calcio di rigore di Biraghi, ma Montipò respinge il tiro. Nel finale chiude il sipario Nicolas Gonzalez.