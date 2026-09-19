La Lazio vince 0-2 contro il Venezia. Decisivi i gol di Zaccagni e Noslin nella ripresa che regalano a Gattuso il primo posto insieme a Roma e Inter in attesa del Como che domani può raggiungere tutte e tre le squadre. Nel primo tempo Mandas ha tenuto a galla i biancocelesti parando il rigore su Yeboah. Il Venezia rimane a zero punti in classifica e la posizione di Stroppa è a rischio, al suo posto potrebbe arrivare D’Aversa.