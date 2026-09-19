Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggi contro l'Inter. Queste le sue parole:

Che cosa vi dà questa partita a livello di consapevolezza? "Credo che ce la siamo giocati alla pari, è uscita una partita dove entrambe a un certo punto potevano vincere. Il gol a inizio secondo tempo ha ridato grande energia all'Inter, che è una grande squadra e può fare sempre gol. Noi non abbiamo mai rinunciato, abbiamo avuto le nostre occasioni. E' una partita che ci deve dare soddisfazione e consapevolezza".

La distanza con l'Inter si sta assottigliando: questa vera Roma che margine ha rispetto all'Inter? "I margini ci sono sempre per tutti, anche l'Inter ha dei margini. Dobbiamo essere contenti del percorso che stiamo facendo e della qualità che mettiamo in queste partite, non solamente condizione ed entusiasmo o voglia di fare. In questa squadra ci sono tante energie positive e dobbiamo continuare così".

Soulé, Dybala e Malen sono rimasti in campo tutta la partita: anche a livello fisico la squadra sta diventando molto forte. "Nel primo tempo avevamo spazi importanti, ogni volta che ripartivamo riuscivamo a essere pericolosi. Il gol a inizio ripresa ha messo energie all'Inter e un po' di apprensione a noi. Ho dovuto cambiare un po' dietro perché avevamo un po' di fatica, anche Balerdi è dovuto uscire e questo è un peccato. Ma va bene, Dybala e Soulé hanno tenuto fino alla fine. Avevamo la sensazione che se avessimo retto il loro urto la partita era sempre e comunque aperta. Dobbiamo essere soddisfatti di questo".

Che messaggio manda la Roma al campionato dopo una partita del genere? Che soddisfazione le dà? "Guardiamo in casa nostra, dobbiamo essere consapevoli che in certe condizioni riusciamo a essere veramente una buona squadra, pericolosa. Anche dal punto di vista atletico e fisico abbiamo un livello alto, dobbiamo vedere la continuità delle partite. Dopo la sosta avremo tante partite e dovremo usare tutta la rosa, crescendo con tutta la rosa. Il calendario dopo la sosta sarà davvero molto impegnativo".

I gol subiti a inizio secondo tempo, ora tre, sono una casualità? "Evidentemente no, è la terza volta... Il modo in cui abbiamo preso gol è stato un po' troppo superficiale, se vogliamo anche presuntuoso. La partita era ben indirizzata e c'erano le condizioni per poter essere pericolosi anche con le ripartenze come accaduto nel primo tempo. Però anche sul 2-1, nonostante le difficoltà e qualche giocatore affaticato, la Roma è sempre stata dentro la partita e abbiamo cercato di vincere. Abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Malen che ha centrato in pieno il viso del portiere, poteva essere 3-1. Le ha avute anche l'Inter. Non abbiamo mai rinunciato, contro una grande squadra sul piano tecnico e fisico".