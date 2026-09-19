Matias Soulé ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggi contro l'Inter. Queste le sue parole:

E' più stanco o deluso? Per il primo tempo che avevate fatto, pensavate di riuscire a vincerla? "Sono stanco, ma anche un po' deluso. Eravamo in vantaggio 2-0 e per sfortuna hanno pareggiato. Non dobbiamo buttarci giù, pareggiare in questo modo contro una squadra come l'Inter, chiudendo il primo tempo 2-0, e giocarsela così è molto bello per noi. Ci deve dare energia per le prossime partite, per fare molto meglio".

Quale è il gap tra voi e l'Inter? "E' presto per dirlo, loro sono i più forti da anni. C'è una delusione da parte nostra perché eravamo in vantaggio, ma dobbiamo mettere subito da parte questa partita. Abbiamo pareggiato con l'Inter, la squadra più forte, e deve essere una carica in vista di un campionato che è ancora lunghissimo".

Che partita si sente di aver fatto? Si sente un atleta migliore con Gasperini? "Fisicamente mi sento molto bene, fortunatamente ho lavorato tanto in estate sulla pubalgia ed è andata via. Ora mi sento molto bene. L'anno scorso quasi non riuscivo ad allenarmi, quest'anno mi sento molto meglio. Sono abituato a giocare a destra, ma devo saper giocare anche a sinistra e provo a fare tutto ciò che posso. A destra c'è Dybala, che fa sempre la differenza. Io a sinistra provo a dare il mio contributo".

In avanti c'è grande competizione, quanto è stimolante avere compagni del genere nel reparto offensivo? "Siamo tutti disponibili, come è successo contro l'Atalanta in cui io sono subentrato a Mora. Siamo una squadra molto competitiva, che sia dall'inizio o a gara in corso diamo tutti il massimo. Questo è quello che ti fa diventare una squadra. Siamo più squadra e più famiglia rispetto all'anno scorso".

SOULE' IN CONFERENZA STAMPA

Lo stato d'animo dello spogliatoio? C'è rammarico o solo grande soddisfazione di essere stati alla pari con l'Inter? "C'è un po' di delusione, il mister ci ha parlato e ci ha tirato su. Questo deve essere il punto di partenza, abbiamo giocato contro la più forte del campionato, deve dimostrare che possiamo giocarcela con chiunque. Non dobbiamo buttarci giù e da qui fare meglio".

Nel secondo tempo fate più fatica a volte, cosa dovete migliorare? "Sì, dobbiamo migliorare questa cosa. Ci è successo con Atalanta e Fenerbahce che ci hanno fatto gol a inizio secondo tempo. C'è qualcosa nell'attenzione, ovviamente non è stanchezza. Nel primo partiamo sempre fortissimo, poi magari ripartiamo col vantaggio e forse caliamo un po', ma non deve succedere se vuoi vincere le partite".

Come stai tu fisicamente? "Ora mi sento molto bene fisicamente, per fortuna la pubalgia è passata, ho lavorato anche nelle vacanze, l'anno scorso ho giocato 8 mesi con antinfiammatori, in allenamento non mi muovevo. Quest'anno è partito in maniera straordinaria, il gol con l'Atalanta mi ha dato fiducia. Ora siamo qui e ce la giocheremo in ogni partita, questa deve essere un punto di partenza e faremo vedere a cosa vogliamo ambire".

Hai detto che l'Inter è la più forte del campionato, ma dopo quanto visto oggi pensi che voi due vi giocherete lo scudetto? "Presto per parlare di scudetto, loro sono campioni in carica, noi vogliamo lottare fino alla fine. Per parlare è presto, noi abbiamo fatto vedere che ce la giocheremo, poi c'è la Juve, il Milan, il Napoli, il Como. Questa partita deve darci la carica per affrontare le partite dopo la sosta".

Come ti spieghi la differenza tra primo e secondo tempo? "Nello spogliatoio a fine primo tempo ci siamo detti di continuare così. Poi loro possono segnare, sono forti, magari dobbiamo fare più attenzione perché ci è successo anche in altre partite. Questa cosa dobbiamo migliorarla, ci succede spesso e deve essere un punto da superare. Siamo alla quinta giornata, abbiamo tanti margini di miglioramento".