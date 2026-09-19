Wesley ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l’Inter. Queste le parole del terzino brasiliano: “Sapevamo che contro questa Inter sarebbe stata dura, sono una delle squadre migliori d'Europa e non devi commettere errori, che purtroppo capitano. Siamo riusciti a mettere in campo il nostro piano gara e sono contento. Nella ripresa però siamo entrati in campo distratti, abbiamo preso due gol e potevamo fare il gol della vittoria sia noi che loro. Abbiamo dimostrato di meritare di stare in questa posizione di classifica. Dopo la sosta non dovremo più commettere gli stessi errori, adesso dobbiamo riposare"