Lorella Cuccarini romanista vera: non guarda il rigore di Malen, ma l'esultanza è scatenata

L'Udinese torna a vincere in Serie A dopo esattamente due mesi e lo fa davanti al proprio pubblico contro la Fiorentina nel lunch-match domenicale della tredicesima giornata di campionato. Al Bluenergy Stadium decide la rete di Lovric su invito di Zaniolo dopo appena 8', nonostante i bianconeri abbiamo più volte sfiorato il raddoppio. Crisi senza fine per i viola, che perdono per la seconda gara consecutiva senza trovare la via del gol né altre note positive. I friulani di Zanetti sono ora diciassettesimi con 9 punti, agganciando i toscani di Vanoli attualmente sedicesimi.