Serie A, terzo ko di fila per Stroppa: l’Udinese vince contro il Monza

Il Monza perde la terza partita di campionato in casa contro l'Udinese. I biancorossi erano passati in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Andrea Colpani, poi c'è stata la rimonta da parte dei ragazzi di Sottil grazie alle reti di Beto e Destiny Udogie. La squadra del tecnico Stroppa colleziona così la terza sconfitta di fila in Serie A, con i lombardi che sono ancora a quota 0 punti in classifica e nel prossimo match affronteranno la Roma.