Serie A, Sassuolo-Genoa 1-2: il gol di Ostigard vale i 3 punti alla prima senza Vieira

Per la panchina dei rossoblù resta in pole Daniele De Rossi
Il primo posticipo della decima giornata di Serie A si chiude con il primo successo del Genoa in campionato. I rossoblù hanno trovato i 3 punti alla prima senza Vieira e con Mimmo Criscito (ad interim) in panchina. Gli ospiti vanno in vantaggio nel primo tempo con il gran gol dal limite di Malinovskyi, mentre all'inizio della seconda frazione il Sassuolo agguanta il pari con il gol del solito Berardi. Il match si avvicina ai titoli di coda con un sostanziale equilibrio, ma la testa di Ostigard nel recupero cambia tutto e consegna di fatto la vittoria ad un Genoa che può tornare a sorridere (per la panchina c'è De Rossi in pole).

