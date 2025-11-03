Totti e Spalletti come in “ritorno al futuro”: l’ex capitano gli regala una DeLorean

Altro giorno, altra puntata della saga tra Totti e Spalletti, tornati insieme in occasione dello spot di Amaro Montenegro. Pochi minuti fa, sui social, il brand di alcolici ha pubblicato un video in cui l'ex capitano giallorosso regala al suo ex allenatore una DeLorean vera e propria come "vendetta" per il modellino che lo stesso Luciano gli donò una volta compiuti 40 anni (il 27 settembre 2016). Un filmato davvero simpatico in cui i due salgono nell'auto di "Ritorno al futuro" e scherzano: "Dobbiamo decidere se andare indietro o avanti. Meglio avanti che indietro, ne abbiamo già fatte troppe. Pensa se tornassimo indietro, mister: rifaresti le stesse cose?", inizia Totti. "Non lo so...", risponde Spalletti. "Vabbè, quelle positive!", chiude l'ex capitano.