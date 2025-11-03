Atalanta, Juric a rischio esonero: decisive le gare con Marsiglia e Sassuolo

Il tecnico croato non sta valorizzando gli investimenti della società e si trova dietro squadre come Cremonese, Como e Udinese

È stato un avvio di alti e bassi quello di Ivan Juric sulla panchina dell'Atalanta. Nonostante qualche buona prestazione, la Dea si trova all'11esimo posto in classifica con 13 punti, appaiato a Sassuolo e Torino e dietro squadre come Cremonese, Udinese e Como. Come riporta SporItalia, sta cominciando a vacillare la fiducia della società verso il tecnico croato che nelle prossime uscite si giocherà la permanenza. Le gare con Marsiglia in Champions e Sassuolo potranno essere decisive per un eventuale esonero, sulla base anche di un mercato poco valorizzato dall'ex tecnico della Roma. In caso di addio è forte il nome di Raffaele Palladino che nelle ultime settimane ha rifiutato alcune proposte.