Genoa, per il post Vieira è in pole De Rossi: possibile contratto fino a giugno

Sono giorni di riflessione in casa Genoa dopo la separazione consensuale con Patrick Vieira. Il club ligure stasera scenderà in campo contro il Sassuolo e in panchina ci sarà - solo per questa gara - Mimmo Criscito. Con tutta probabilità già da domani potrebbe arrivare la decisione per il nuovo tecnico. Come riporta Sky Sport, ad essere in vantaggio è Daniele De Rossi. La società è orientata ad affidare all'ex Roma la guida tecnica della squarta, offrendogli un contratto fino a giugno, con opzione di prolungamento in caso di salvezza. Sull'ex giallorosso c'è anche la Fiorentina che ha deciso di separarsi con Pioli e nelle prossime ore potrebbe già comunicare ufficialmente la fine del rapporto. Tra l'altro, rivela SportItalia, DDR era pronto a volare in Argentina nel week end per il derby tra Boca e River, ma il viaggio potrebbe essere annullato se una delle due ipotesi si concretizzasse.