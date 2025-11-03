Genoa, per il post Vieira è in pole De Rossi: possibile contratto fino a giugno

Forzaroma.info
L'ex giallorosso firmerebbe un accordo da prolungare in caso di salvezza. Su di lui anche la Fiorentina
Redazione

Sono giorni di riflessione in casa Genoa dopo la separazione consensuale con Patrick Vieira. Il club ligure stasera scenderà in campo contro il Sassuolo e in panchina ci sarà - solo per questa gara - Mimmo Criscito. Con tutta probabilità già da domani potrebbe arrivare la decisione per il nuovo tecnico. Come riporta Sky Sport, ad essere in vantaggio è Daniele De Rossi. La società è orientata ad affidare all'ex Roma la guida tecnica della squarta, offrendogli un contratto fino a giugno, con opzione di prolungamento in caso di salvezza. Sull'ex giallorosso c'è anche la Fiorentina che ha deciso di separarsi con Pioli e nelle prossime ore potrebbe già comunicare ufficialmente la fine del rapporto. Tra l'altro, rivela SportItalia, DDR era pronto a volare in Argentina nel week end per il derby tra Boca e River, ma il viaggio potrebbe essere annullato se una delle due ipotesi si concretizzasse.

