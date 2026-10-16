Serata piena di gol al Benito Stirpe. Ko la squadra di Sassuolo

Redazione
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Girandola di gol nell'anticipo del venerdì tra Frosinone e Sassuolo. Il match finisce 4-2: nel primo tempo apre le marcature Calo, poi arriva il pari di Berardi. Subito dopo la doppietta di Raimondo porta i gialloblu sul 3.1, ma ci pensa Thortvesdt ad accorciare le distanze. Nella ripresa ci pensa ancora Raimondo che firma la tripletta. Il Frosinone sale al quarto posto in classifica, ko per il Sassuolo di Aquilani che rimane all'undicesimo posto.

Frosinone Calcio v US Sassuolo - Serie A 2026/27

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