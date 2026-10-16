Niente da fare per Endrick. Il brasiliano rimarrà al Real Madrid anche a gennaio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'attaccante è stato bloccato da Mourinho che crede in lui e non ha voglia di lasciarlo partire. Mercoledì è stato decisivo nella rimonta ai danni dei giallorossi e continuerà la sua avventura in Spagna. Oltre alla Roma anche Aston Villa e Milan avevano chiesto informazioni per il classe 2006. Gasp oggi in conferenza stampa ha chiesto di allargare la rosa, ma D'Amico dovrà lavorare su altri nomi per rinforzare l'attacco.