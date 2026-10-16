Oltre alla Roma anche Aston Villa e Milan avevano chiesto informazioni per il classe 2006
Gasp aveva ragione: la rosa va allungata. Da Tresoldi a Endrick, passando per Greenwood
Niente da fare per Endrick. Il brasiliano rimarrà al Real Madrid anche a gennaio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'attaccante è stato bloccato da Mourinho che crede in lui e non ha voglia di lasciarlo partire. Mercoledì è stato decisivo nella rimonta ai danni dei giallorossi e continuerà la sua avventura in Spagna. Oltre alla Roma anche Aston Villa e Milan avevano chiesto informazioni per il classe 2006. Gasp oggi in conferenza stampa ha chiesto di allargare la rosa, ma D'Amico dovrà lavorare su altri nomi per rinforzare l'attacco.
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