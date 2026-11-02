Il lunedì sera della Serie A si apre con una partita semplicemente folle al Mapei Stadium. Il Sassuolo passa in vantaggio sulla Fiorentina al 25' grazie all'imbucata perfetta di Esposito per Laurienté, ma nel recupero del primo tempo Pellegrino da distanza ravvicinata ristabilisce la parità. I toscani entrano in campo con un piglio diverso e la ribaltano al 50': Njie raccoglie da Brescianini e scaraventa un destro a giro dove Turati non può arrivare. Al 65', però, i neroverdi dimostrano di essere ancora in partita e Laurienté batte De Gea per il momentaneo 2-2 dopo il bell'assist di Matic. Nel finale, però, la Viola allunga: al 79' Mastantuono firma il 3-2 col sinistro, nel recupero Valdepenas chiude il match a porta vuota. Il Sassuolo di Aquilani, prossimo avversario della Roma all'Olimpico sabato 7 novembre, colleziona la quarta sconfitta consecutiva e resta a quota 8, ora sedicesimo. Sale al quindicesimo posto ma con gli stessi punti degli emiliani, invece, la Fiorentina di Vanoli, che non vinceva dalla prima metà di settembre.