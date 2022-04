Serie A, Salernitana-Torino 0-1: decide Belotti. Bonazzoli e Fazio saltano la Roma

La doppia sfida granata la decide il gallo Belotti. Tre punti d'oro per la squadra di Juric, Nicola rimane ultimo in classifica

Il Torino di Ivan Juric vince la sfida tutta granata contro la Salernitana di Nicola. A decidere il match, un gol di Andrea Belotti che ha trasformato il primo calcio di rigore del campionato del Torino. Gli ospiti con questi tre punti scavalcano l'Empoli in classifica e salgono all'undicesimo posto in classifica mentre la Salernitana con questa sconfitta aggrava ancor di più la sua posizione che attualmente li vede ultimi in classifica a -6 dal Venezia, ma con una partita da recuperare. Al 69esimo minuto della partita, l'arbitro ha estratto un cartellino giallo all'indirizzo di Bonazzoli che diffidato, salterà la prossima sfida contro la Roma il prossimo 10 aprile. Nel finale espulso anche Federico Fazio, vecchia conoscenza dalle parti di Trigoria., che dunque salterà anche lui il match contro i giallorossi.