I crociati di Gilardino perdono invece la seconda gara consecutiva e restano pericolosamente a 4 punti in classifica, ora diciannovesimi
Roma-Slovan, le probabili formazioni: Mancini titolare, Soulé-Pellegrini dietro Malen
Il settimo turno del campionato di Serie A si chiude con il tris del Torino in casa del Parma, in un lunedì sera scoppiettante per i granata. La squadra di Abate passa in vantaggio dopo appena 4' con un bel gol di Simeone, poi 20' dopo ci pensa Adams a ipotecare i tre punti con un colpo di testa sulla ribattuta dopo la conclusione ancora dell'ex Napoli. I ducali provano a reagire, ma al 69' arriva il 3-0 dei piemontesi firmato Simeone in contropiede. La formazione di Abate fa registrare il secondo successo consecutivo che vale il terzo risultato utile di fila e il decimo posto in classifica con 10 punti. La squadra di Gilardino, invece, perde ancora dopo il ko con l'Inter e resta a quota 4, diciannovesima.
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