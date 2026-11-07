I rossoblù conquistano altri tre punti. Cade Gilaridno dopo il successo esterno contro l'Atalanta

Redazione
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De Roon, lo stakanovista che si è preso il centrocampo. E ha convinto anche i tifosi

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Il sabato di Serie A prosegue con la vittoria del Bologna sul campo del Parma per 2-1. Decisive le reti, tutte nella ripresa, di Theate ed Orsolini. Nel finale la reazione dei padroni di casa, in 10 uomini dal nono minuto, che grazie al rigore di Sierro hanno accorciato le distanze. I tre punti li conquista Palladino, arrivato alla quarta vittoria consecutiva. Cade il Parma di Gilardino che adesso ha un solo punto di vantaggio sul Monza terzultimo che però ha una partita in meno.

Parma Calcio v Bologna FC - Serie A 2026/27

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