I rossoblù conquistano altri tre punti. Cade Gilaridno dopo il successo esterno contro l'Atalanta
De Roon, lo stakanovista che si è preso il centrocampo. E ha convinto anche i tifosi
Il sabato di Serie A prosegue con la vittoria del Bologna sul campo del Parma per 2-1. Decisive le reti, tutte nella ripresa, di Theate ed Orsolini. Nel finale la reazione dei padroni di casa, in 10 uomini dal nono minuto, che grazie al rigore di Sierro hanno accorciato le distanze. I tre punti li conquista Palladino, arrivato alla quarta vittoria consecutiva. Cade il Parma di Gilardino che adesso ha un solo punto di vantaggio sul Monza terzultimo che però ha una partita in meno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News AS Roma
Cronaca Roma-Sassuolo 2-0 LIVE: Balerdi vicino al tris, salva Muric
News AS Roma
D'Amico: "Ci manca un esterno di gamba, proveremo a prenderlo a gennaio"
News AS Roma
Ndicka: "Vogliamo chiudere bene prima della sosta. A Manchester è stata una partita aperta"
News AS Roma
Matic: "I tifosi della Roma sono i migliori in Italia. Ho dato il massimo per questo club"
News AS Roma
Aquilani: "Ho sognato l'Olimpico per tanto tempo. Tornarci da allenatore fa un bell'effetto"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti