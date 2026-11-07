D'Amico: "Koné-Chelsea, solo contatti informativi. E Gasp non ha mai minacciato di dimettersi"

Tony D'Amico ha parlato ai microfoni di SkySport prima dell'inizio del match contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

Avere un attaccante esterno in più servirebbe alla squadra per risolvere la criticità delle rimonte? "Questa è la problematica che a fine mercato abbiamo capito. Ci manca un esterno di gamba, di ripartenza. Cercheremo di farlo a gennaio valutando le opportunità. Cercheremo di dare queste caratteristiche al mister".

Avete avuto un dialogo diretto con la Francia per Koné? "Parliamo con tutte le nazionali. Oggi Manu rientra, ha fatto una buona settimana. Il mister ha deciso di schierarlo e siamo contenti. E' la nona partita in 28 giorni e con lui dentro abbiamo modo di far recuperare altri che hanno speso tanto in queste partite".

E' mancata esperienza a Manchester? "Ambienti come quello di Manchester li conoscete. Lo stadio ha spinto tanto ma credo che sia lì che contro il Real, ci hanno mostrato una grande Roma che impone il suo gioco. Contro queste squadre i momenti di difficoltà ci sono. Il rigore penso sia stato più che generoso. Era un momento di difficoltà ma non per questo va concesso un rigore come quello. Sono esperienze comunque importanti per una Roma che dopo 7 anni è tornata in Champions. Serve a tutti noi, compresa la società".

D'AMICO A DAZN

Le assenze la preoccupano? Quanti giocatori recupererete con la sosta? "Questa sera si chiude un ciclo duro di 9 partite, di alto livello. Ci auguriamo di chiudere bene il ciclo e riavere 3-4 giocatori infortunati dopo la sosta. Oggi recuperiamo Koné e siamo contenti".

Recuperete Svilar e Dybala? "Crediamo di sì".

Sulle ultime partite. "Abbiamo fatto ottime prestazioni, anche col Manchester. Mi aspetto la solita Roma. Siamo dispiaciuti per i risultati ottenuti dopo aver fatto vedere del grande calcio. I risultati con United e Real non rispecchiano quanto abbiamo fatto in campo. Ora concentriamo su questa partita che è difficile".

Avete tanti giocatori in tante nazionali. Sarà orgoglioso o preoccupato? "Siamo orgogliosi anche per i ragazzi più giovani come Mora. Preoccupazioni no, pensiamo positivo".

Andrà a vedere Italia-Francia? "Probabilmente sì".