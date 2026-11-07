Evan Ndicka ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

L'importanza di questa partita. "Importantissima per noi, vogliamo finire bene prima della sosta questo tour de force".

Com'è l'atmosfera nello spogliatoio? Come vi spiegate il secondo tempo di Manchester? "Sono partite difficili, una partita aperta, può succedere ma oggi siamo qua per i tre punti".

Sotto quale aspetto serve migliorare difensivamente? "Può succedere quando hai tante partite, non si può controllare tutto".

NDICKA A SKYSPORT

La forza della Roma è quella di essere ripartita dopo i momenti difficili. "Facciamo il massimo per farlo. Non sarà facile perché il Sassuolo è una squadra tosta ma metteremo tutti in campo".

Cosa ne pensi di queste rimonte? "Sono partite difficili, di Champions. Non so che dire perché sul campo va tutto veloce. Speriamo di non ripeterlo".