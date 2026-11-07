Cristante: "Il rigore li ha ricaricati ma il contatto è leggero. La sconfitta è un peccato"

Nemanja Matic ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro la Roma. Queste le sue parole:

Quali sono stati i problemi in questo inizio di stagione? "Abbiamo preso tanti gol, abbiamo fatto alcune grandi partite ma dopo è successo che abbiamo perso fiducia, preso tanti gol e dobbiamo cercare di vincere e giocare per l'1-0"

Sei emozionato per questo ritorno all'Olimpico? "Ho giocato solo un anno qua ma ho dato il massimo per questo club. È sempre bello giocare qui perché i tifosi della Roma sono i migliori d'Italia. Oggi gioco per vincere".

MATIC A SKYSPORT

Non c'è tempo per i sentimenti. "Abbiamo una situazione difficile però il calcio è così. Dobbiamo trovare il modo per rialzarci. Siamo forti, così come lo staff e l'allenatore. Possiamo fare qualcosa di buono per il club".

Qual è il problema principale? "Quando non ci sono i risultati non c'è un solo problema. Sappiamo che noi giocatori dobbiamo fare di più. Oggi è una partita difficile ma il calcio è così".