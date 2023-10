Serie A, Napoli-Fiorentina 1-3: la Viola in zona Champions

Al Maradona Napoli-Fiorentina finisce ?? nel posticipo serale dell'8° turno del girone di andata della Serie A. Padroni di casa in difficoltà e costretti a rimontare. Fiorentina in vantaggio già al 7° con Brekalo che da posizione defilata riesce a battere Meret. Il Napoli pareggia nel ercupero del primo tempo grazie ad un calcio di rigore trasformato da Osimhen, Nella ripresa, però, la Viola continua ada attaccare senza paura e al 63° un bellissimo gol di Bonaventura porta di nuovo in vantaggio gli ospiti. La Viola è stata sempre padrona della gara lasciando pochi spazi al Napoli. E al 93° Nico Gonzalez, entrato da poco in campo, su assist di Bonaventura, segna il gol che chiude la partita. La Fiorentina con questa vittoria sale a 17 punti, al terzo posto a parimerito con la Juventus. Passo falso dei Campioni d'Italia che restano al quinto posto con 14 punti.