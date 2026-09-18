Il Monza apre la quinta giornata della Serie A 2026-27 con una vittoria per 2-1 contro il Sassuolo al Brianteo. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, i padroni di casa passano in vantaggio al 51' grazie al colpo di testa di Varela su corner di Birindelli complice un errore di valutazione di Muric. L'estremo difensore neroverde infatti, che aveva di fatto parato la 'zuccata' del numero 9 biancorosso, ha provato a bloccare il pallone, facendoselo però scivolare tra le mani. Il Monza raddoppiato al 63' su calcio di rigore, con Varela freddissimo nello spiazzare Muric con un destro rasoterra a incrociare. Nel finale il Sassuolo si riaffaccia in avanti e accorcia le distanze all'88' con una punizione-capolavoro di Adzic, ma l'incrocio dei pali ferma la girata di Bowie e le speranze neroverdi in pieno recupero. I brianzoli di Juric fanno così registrare la prima vittoria in campionato e salgono a quota 4 in classifica. Gli emiliani di Aquiliani invece, reduci dal successo con la Juve, cadono in trasferta e restano a quota 7.