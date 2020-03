Serie A, Marotta incerto: “Bisogna indire una nuova assemblea”

L’ad dell’Inter Giuseppe Marotta è tornato a parlare all’ANSA riguardo la convulsa e concitata giornata al Coni, dove si è provato a mettere ordine sulla situazione dei recuperi delle partite di Serie A rimandate nei giorni scorsi a causa dell’emergenza Coronavirus. Il dirigente nerazzurro non si è sbottonato troppo, mostrandosi incerto sul prossimo futuro. Queste le sue parole: “Peccato per oggi. E’ mancato il numero legale, ma occorre indire di nuovo un’assemblea, che sia formale o informale, per delineare una strategia precisa a salvaguardia del fenomeno sportivo e dei singoli club“.