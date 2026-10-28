Gol, spettacolo e colpi di scena in questo mercoledì di Serie A. In campo sono andate entrambe le milanesi, direttamente coinvolte nella lotta tra Champions e scudetto insieme alla Roma. L'Inter di Chivu passa a fatica sul campo del Venezia e solamente grazie a due autogol: il primo di Moreno all'80, il secondo dopo appena due minuti da parte di Halhal. I nerazzurri agganciano così la Lazio in vetta a quota 25 punti, a +4 sulla Roma. Il Milan invece cade rovinosamente a San Siro contro il Bologna, che vince 4-2 con la tripletta di Mbangula più l'autorete di Bartesaghi. A segno (due volte) per i rossoneri Alphadjo Cissé. La squadra di Amorim patisce la prima sconfitta in campionato e resta a 18 punti, tre in meno dei giallorossi. Nel terzo match delle 18.30 reti bianche tra Parma e Torino.