Serie A, Lazio-Atalanta 3-2: decide Vecino. Vince anche il Frosinone

Due vittorie casalinghe nelle gare del pomeriggio. All'Olimpico la Lazio batte 3-2 l'Atalanta. Padroni d casa in vantaggio al 5° grazie ad un autogol di De Katelaere. Dopo sei minuti il raddoppio lo firma Castellano, oggi in campo al posto di Immobile. Al 33° Ederson accorcia le distanze enella ripresa al 63° arriva il gol del pareggio ad opera di Kolasinac. Ci pensa Vecino a segnare il gol della vittoria per la Lazio all'83° regalando così tre punti a Sarri. Vitoria interna anche per il Frosinone che al Benito Stire batte il Verona 2-1 grazie ai gol di Reinier e Soulé. La squadra di Di Francesco grazie q eusta vittoria raggiunge l'ottavo posto in classifica in zona Europa.