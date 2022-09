Serie A, l’Atalanta vince a Monza. Pari tra Salernitana ed Empoli

Nel lunedì di Serie A, l'Atalanta vince contro il Monza di Stroppa che continua ad essere l'unica squadra del campionato ferma ancora a zero punti in classifica. Decidono due reti in 8 minuti nel secondo tempo di Hojlund (primo in Serie A) e l'autogol di Marlon. Nell'altro match del pomeriggio, la Salernitana e l'Empoli non si fanno male. La partita tra le squadra di Nicola e Zanetti termina 2-2. Apre le marcature nel primo tempo di Satriano, pareggiato poi da Mazzocchi (per entrambi primo centro in Serie A). Nella ripresa invece è la Salernitana a passare in vantaggio con Dia, raggiunto poi all'81esimo dal gol di Lammers. Sorride Gasperini che mantiene la testa della classifica mentre la panchina di Stroppa inizia seriamente a vacillare. Buon punto per la Salernitana che sale a sei in classifica, quattro invece i punti in classifica fino a questo momento per l'Empoli.