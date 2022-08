Serie A, la Salernitana domina la Samp. Vittoriosa anche l’Atalanta contro il Verona

I blucerchiati cadono vertiginosamente all'Arechi. Tre punti fondamentali per Gasperini in trasferta

La domenica di Serie A si apre con due sfide interessanti: Salernitana-Sampdoria e Verona-Atalanta. Nel match dell'Arechi, gli uomini di Davide Nicola dominano la formazione di Giampaolo vincendo per 4-0. A segno tutti e tre gli attaccanti Dia (primo gol in Serie A), Bonazzoli e Botheim (entrato nella ripresa). Primo sigillo in campionato anche per Tony Vilhena che corona una splendida partita della formazione granata. Al Bentegodi invece passa l'Atalantagrazie al gol nella ripresa di Teun Koopmeiners. La Salernitana sale a 4 punti in classifica e inguaia la Sampdoria ferma ancora ad un solo punto (ottenuto contro la Juventus). Raggiunge Lazio, Milan, Roma e Torino a quota 7 punti, l'Atalanta di Gasperini, un solo punto anche per il Verona di Gotti.