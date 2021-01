Serie A, il Milan vince 2-1 a Bologna: segnano Rebic e Kessié, ai rossoblù non basta Poli

Il sabato di Serie A si apre con la vittoria del Milan sul campo del Bologna. Al Dall’Ara finisce 2-1, dopo le reti di Rebic, Kessié e Poli, e la squadra di Pioli vola a +5 dall’Inter, impegnata alle 20.45 contro il Benevento. Partono bene i rossoneri, che scaldano Skorupski con Hernandez e Leao, poi Dijks trattiene in area l’attaccante del Milan e Doveri indica il dischetto. L’ex portiere della Roma ipnotizza Ibrahimovic, ma sulla ribattuta Rebic è il più lesto a mettere la palla in rete (26′). Il Bologna risponde con Sansone e Dominguez, mentre la prima frazione si conclude con la parata di Skorupski sulla conclusione di Rebic. Al 54′ altro rigore per il Milan, per un tocco di mano di Soumaoro: dagli undici metri stavolta va Kessié, che non sbaglia e sigla il raddoppio. Il Bologna reagisce con Poli al minuto 81, ma il gol dell’ex non basta alla compagine rossoblù per ottenere il pareggio, anche perché Donnarumma è super sul tentativo di Soriano nel finale.