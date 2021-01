Serie A, Fiorentina-Crotone 2-1: Prandelli festeggia con Bonaventura e Vlahovic

Dopo i sei gol incassati dal Napoli la scorsa settimana, la Fiorentina rialza la testa e batte 2-1 il Crotone con i centri di Bonaventura e Vlahovic. Gli uomini di Prandelli partono forte e vanno vicini al gol con Biraghi, prima di passare effettivamente avanti grazie all’ex centrocampista del Milan, che al 20′ sfrutta una respinta imprecisa di Reca per battere Cordaz. Al 32′ è il turno di Vlahovic, bravo a concludere una bella azione iniziata da Castrovilli e proseguita da Ribery, autore dell’assist. Nella ripresa Bonaventura impegna Cordaz, poi si sveglia il Crotone: Reca prende le misure, ma a segnare è Simy (66′), che devia in rete di testa il cross di Pedro Pereira. Troppo poco, però, per ottenere il pareggio. In classifica, la Fiorentina sale a 21 punti, mentre il Crotone rimane all’ultimo posto, a quota 12.