Serie A: dal 1955 Roma, Inter, Milan e Juve non perdevano nello stesso giorno

La Roma e le altre big del campionato perdono terreno in classifica. Come riferisce Opta, per la prima volta dal 13 febbraio 1955, i giallorossi, l'Inter, la Juventus e il Milanhanno perso una partita di Serie A nella stessa giornata. La squadra di Mourinho perde 0-1 contro l'Atalanta. Nerazzurri sconfitti 3-1 dall'Udinese, bianconeri ko a Monza (1-0) e rossoneri battuti 2-1 a San Siro dal Napoli.