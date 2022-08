Serie A, Cremonese-Torino 1-2: Vlasic e Radonjic regalano i tre punti ai granata

La squadra di Juric torna al successo e raggiunge in classifica Milan, Roma e Lazio

Il Torino di Juric torna alla vittoria con vincendo 2-1 allo "Zini" contro la Cremonese di Massimiliano Alvini. Ci pensa Vlasic al 17' a sbloccare il risultato poi il raddoppio nella ripresa porta la firma di Radonjic. I padroni di casa segnano con Sernicola che accorcia le distanze, ma per la Cremonese arriva la terza sconfitta consecutiva che la bloccano ancora a zero punti in classifica.