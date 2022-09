Serie A: Bologna-Salernitana 1-1, l’Atalanta è prima insieme alla Roma

Questa sera sono andate in scena le ultime due partite della quarta giornata di Serie A. Il Bologna ha pareggiato con la Salernitana 1-1 tra le mura di casa. In gol Arnautovic (rigore) e Dia. Vittoria sofferta, invece, quella dell'Atalanta contro il Torino di Juric. I nerazzurri hanno vinto 3-1 grazie ad una tripletta di Koopmeiners, ma i granata hanno avuto tante occasioni per pareggiare la partita dopo il gol di Vlasic che aveva accorciato le distanze sul 2-1. La squadra di Gasperini ora si trova al primo posto a 10 punti insieme alla Roma.