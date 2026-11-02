L'Atalanta cade alla New Balance Arena nel posticipo della decima giornata di campionato. Il Parma batte 3-0 i nerazzurri grazie al colpo di testa di Fabbian a fine primo tempo, all'autogol di Zappacosta a inizio ripresa e al tris di Lontani al 58'. Cade ancora la Dea di Sarri, che non vince in campionato dal 12 ottobre contro il Venezia ed è ora tredicesima in classifica con 11 punti. Prima vittoria dopo un mese e mezzo, invece, per i ducali di Gilardino, ora quindicesimi a quota 8.