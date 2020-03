Sassuolo-Brescia, Caputo e segna e mostra un messaggio: “Andrà tutto bene, restate a casa”

A pochi minuti dalla fine del primo tempo tra Sassuolo e Brescia, l’attaccante Ciccio Caputo ha portato in vantaggio i padroni di casa. Ma a far notizia non è il gol quanto un messaggio mostrato alle telecamere a bordocampo: “Andrà tutto bene, restate a casa”, il testo scritto su un foglio di carta. La partita si sta giocando in un Mapei Stadium a porte chiuse e con ogni probabilità sarà l’ultima almeno fino al 3 aprile. Il Coni ha infatti indetto uno stop a tutto lo sport italiano che dovrà essere ufficializzato dal decreto del governo.