“Se son rose fioriranno”. Recita il motto. Ma quelle di Jadon Sancho, almeno per ora, sembrano non voler sbocciare. L'attaccante inglese continua a cercare una nuova destinazione e, dopo i diversi rifiuti incassati sul mercato, anche la pista russa si è chiusa sul nascere: il Krasnodar ha detto no alla possibilità di ingaggiarlo, come riportato dalla stampa russa. Il 26enne inglese è ancora svincolato e continua a guardarsi intorno. Si era parlato di un possibile ritorno di fiamma della Roma, ma non se n'è fatto nulla. Poi erano emersi anche rumors sul Palmeiras. Anche in quel caso, però, la pista non ha portato a niente. Sancho è ancora alla ricerca della sua strada. E, forse, anche di quella versione di sé che sembrava pronta a conquistare il mondo. Le occasioni non sono mancate. Le porte aperte, invece, sembrano sempre meno.