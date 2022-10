Sampdoria, ufficiale l’esonero di Giampaolo. D’Aversa o Ranieri possibili ritorni

Salta un'altra panchina in questa Serie A. La Sampdoria ha appena ufficializzato l'esonero di Marco Giampaolo (oggi in tribuna per squalifica), a due ore dalla bruttissima sconfitta subita in casa contro il Monza, passato 3-0 a 'Marassi'. Una decisione immediata, anche perché dopo otto partite i blucerchiati sono fermi all'ultimo posto con appena due punti in classifica e quattro sconfitte di fila. Questo il comunicato: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club". Ora è caccia al sostituto, con Roberto D'Aversa (ancora sotto contratto fino al 2024) e Claudio Ranieri che potrebbero tornare.