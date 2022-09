Rizzoli difende il Var: “Gli errori arbitrali ridotti dal 6 all’1-2 per cento”

Sono state sette giornate di intense polemiche nei confronti degli arbitri e del Var in questo inizio di Serie A. La stessa Roma nel match con l'Atalanta ha avuto da recriminare soprattutto per un rigore su Zaniolo nel primo tempo. Oggi, in un'intervista al 'Quotidiano Sportivo', l'ex designatore degli arbitri Nicola Rizzoli ha difeso a spada tratta la tecnologia: "Prima dell'introduzione del supporto Var, in una partita di calcio gli errori arbitrali erano all'incirca pari al sei per cento delle decisioni. Da quando esiste l'assistenza tecnologica, la percentuale si è ridotta all'uno-due per cento. La differenza è evidente. Poi certo, comprendo che il tifoso della squadra vittima di uno sbaglio, nonostante il Var, sia arrabbiato".