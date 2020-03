Rimesse con i piedi ed espulsioni a tempo: le idee della Fifa per il futuro

Si sa, il calcio è in continua evoluzione. Lo sa bene la Fifa. In questi giorni alcuni dirigenti del massimo organismo mondiale hanno avuto degli incontri con le federazioni dei Paesi Bassi, Germania, Belgio e Inghilterra per proporre cinque innovazioni: rimessa laterale con i piedi; possibilità di partire palla al piede in una punizione di seconda; espulsioni a tempo; tempo di gioco effettivo e, infine, sostituzioni illimitate, riporta la “Bild”. Qualora queste proposte dovessero trovare l’approvazione di tutte le federazioni, si partirebbe dalla sperimentazione nelle categorie giovanili.