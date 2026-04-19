Orban, episodio choc a Verona: lite e rissa con un tifoso gialloblù – VIDEO

Ha dell’incredibile quanto accaduto al termine di Verona-Milan. L’attaccante gialloblù Gift Orban è rimasto coinvolto in una rissa con un tifoso all’esterno dello stadio, un episodio destinato ad avere inevitabili strascichi in questo finale di stagione già molto teso. Secondo quanto riportato da Telenuovo, il nigeriano era già nervoso dopo la sconfitta contro i rossoneri e aveva rifiutato di fermarsi con alcuni tifosi per autografi e foto. Ma la situazione è degenerata poco dopo: un tifoso avrebbe colpito l’auto del giocatore con una manata, scatenando la reazione dell’attaccante. A quel punto Orban è sceso dal veicolo e si è diretto verso l’uomo, dando origine a un confronto acceso degenerato in una vera e propria rissa, come mostrano anche alcuni video circolati nelle ore successive. Il giocatore è apparso fuori controllo, prima che l’intervento dei presenti riportasse la calma e permettesse di separare i due. Ora si attendono inevitabili conseguenze disciplinari per il gesto. E tra la retrocessione quasi certa e questo episodio, il futuro di Orban sembra essere molto lontano da Verona.