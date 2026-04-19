Serie A, Pisa-Genoa 1-2: Colombo porta De Rossi ad un passo dalla salvezza

Era un match point, come aveva sottolineato De Rossi in conferenza stampa. E l’ex tecnico giallorosso non lo ha sprecato: il suo Genoa supera di misura il Pisa e si avvicina sempre di più alla salvezza matematica. La partita, però, non si era aperta nel migliore dei modi: i toscani erano passati in vantaggio con Canestrelli. La risposta del Genoa arriva con una bella azione corale conclusa da Ekhator, che ristabilisce l’equilibrio prima dell’intervallo. Nella ripresa è il rigore trasformato da Colombo a decidere la sfida, fissando il risultato sull’1-2. Nel finale il Pisa prova l’assalto con un pressing continuo, ma la squadra di De Rossi regge e porta a casa tre punti pesantissimi. Missione quasi compiuta per l’ex Roma, ora a un passo dalla salvezza.